В Иране произошло землетрясение, местные власти сообщили о погибших и пострадавших

Толчки нанесли ущерб более чем 70 населенным пунктам, говорят в Иране Фото: ЕРА

По ее данным, очаг землетрясения находился в семи километрах на юго-запад от города Хой (провинция Западный Азербайджан) на северо-западе Ирана.

Эпицентр толчков находился на глубине около 10 км, отметили в службе.

В результате землетрясения в Иране погибли три человека, число пострадавших достигло 816, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, пишет агентство IRNA.

По словам чиновника, предварительные данные свидетельствуют, что подземные толчки нанесли ущерб более чем 70 населенным пунктам, "разрушены 20–50% строений".