В Закарпатье произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано в районе города Иршава на глубине 6 км.

Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,8.

"По классификации землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания схожи с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются, жидкость на открытых поверхностях слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчки заметны", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что ранее на территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 23 января 2020-го и 27 октября 2021 года с магнитудами 3 и 3,1 соответственно.