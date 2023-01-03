В Закарпатье произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано в районе города Иршава на глубине 6 км.
Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,8.
"По классификации землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания схожи с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются, жидкость на открытых поверхностях слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчки заметны", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что ранее на территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 23 января 2020-го и 27 октября 2021 года с магнитудами 3 и 3,1 соответственно.
Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и в Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.
Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.