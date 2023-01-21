В Черновицкой области произошло землетрясение

"В 05.59.59 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Коболчин Днестровского района Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", – говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение не несло угрозы для населения.
"По классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения, под открытым небом – немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – сказано в сообщении.
Последние землетрясения на территории Черновицкой области были зарегистрированы 23 декабря 2022 года магнитудами 3,0 и 2.2 (по шкале Рихтера), рассказали в Главном центре специального контроля.
В прошлом году землетрясения также были зафиксированы в Закарпатской области и Кривом Роге. В январе 2023 года – в районе города Иршава Закарпатской области.