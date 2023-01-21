В Черновицкой области произошло землетрясение

Землетрясение в Черновицкой области не несло угрозы для населения, отметил Главный центр специального контроля Фото: depositphotos.com

"В 05.59.59 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Коболчин Днестровского района Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение не несло угрозы для населения.

"По классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения, под открытым небом – немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – сказано в сообщении.