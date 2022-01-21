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В Кривом Роге зарегистрировано землетрясение

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Жители города заметили толчки
Жители города заметили толчки
Фото: Типичный Кривой Рог Типовий Кривий Ріг / Facebook

Утром 21 января в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее – на верхних этажах", – говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 6.17 утра. Его источник находился на северо-западной окраине города на глубине 5 км.

В сообщении отмечается, что наиболее мощные землетрясения на территории Днепропетровской области были зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

В местных СМИ о каких-либо повреждениях зданий или пострадавших в результате произошедшего не сообщается. Однако жители некоторых районов города заметили толчки и написали об этом в местном паблике "Весь Кривий Ріг без цензури" в Facebook.

"Да очень сильно... Дверь в шкафу-купе приоткрылась". "Микрорайон Юбилейный. Сначала выключился и включился свет, следом – очень мощный толчок. Я, сидя на диване, покачнулась, словно маршрутка на светофоре двинулась..."  "У меня посуда дрожала, аж диван подвинулся", – написали жители города в комментариях. 

Теги: землетрясение, Кривой Рог, Днепропетровская область
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