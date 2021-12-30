В Ивано-Франковской области произошло девятое землетрясение в этом году

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.17. Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Белозорина на глубине 3 км. По классификации землетрясений оно относится "к едва ощутимым".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – рассказали в центре.

В течение 2021 года в Надворнянском районе Ивано-Франковской области зарегистрировано девять землетрясений, последнее – 21 декабря с магнитудой 2,6.