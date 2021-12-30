В Ивано-Франковской области произошло девятое землетрясение в этом году

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.17. Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Белозорина на глубине 3 км. По классификации землетрясений оно относится "к едва ощутимым".
"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – рассказали в центре.
В течение 2021 года в Надворнянском районе Ивано-Франковской области зарегистрировано девять землетрясений, последнее – 21 декабря с магнитудой 2,6.
В Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди, сообщало 23 сентября "ВВС News Україна",
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и в восточной части Одесской области связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.
Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.