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В Ивано-Франковской области произошло девятое землетрясение в этом году

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Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.17
Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.17
Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковской области 29 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,4. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, выполняющий функции Национального центра данных Национальной системы сейсмических наблюдений.

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.17. Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Белозорина на глубине 3 км. По классификации землетрясений оно относится "к едва ощутимым".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – рассказали в центре.

В течение 2021 года в Надворнянском районе Ивано-Франковской области зарегистрировано девять землетрясений, последнее – 21 декабря с магнитудой 2,6.

Контекст:

В Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди, сообщало 23 сентября "ВВС News Україна",

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и в восточной части Одесской области связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.

Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.

Теги: Украина, землетрясение, Ивано-Франковская область
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