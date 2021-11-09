ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км
Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км
Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковской области 9 ноября произошло землетрясение. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, выполняющий функции Национального центра данных Национальной системы сейсмических наблюдений.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 3 км. Подземные точки были зафиксированы в 14.07.

По классификации землетрясений оно относится к "еле ощутимым".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – пояснили в центре.

В ведомстве отметили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано несколько землетрясений: 30 марта (магнитуда 2,5), 11 мая (2,6), 4-го (2,1) и 8 июня (2,5), а также 29 октября (2,3).

Контекст:

Как отмечает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и в восточной части Одесской области связывают с так называемой "Зоной Вранча". Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.

Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.

Теги: землетрясение, Ивано-Франковская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру G
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (149465)
2
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (65934)
3
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (63030)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (54984)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (45249)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (38613)
7
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (26989)
8
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (25594)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS