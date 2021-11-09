В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 3 км. Подземные точки были зафиксированы в 14.07.

По классификации землетрясений оно относится к "еле ощутимым".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – пояснили в центре.

В ведомстве отметили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано несколько землетрясений: 30 марта (магнитуда 2,5), 11 мая (2,6), 4-го (2,1) и 8 июня (2,5), а также 29 октября (2,3).