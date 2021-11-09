В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 3 км. Подземные точки были зафиксированы в 14.07.
По классификации землетрясений оно относится к "еле ощутимым".
"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – пояснили в центре.
В ведомстве отметили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано несколько землетрясений: 30 марта (магнитуда 2,5), 11 мая (2,6), 4-го (2,1) и 8 июня (2,5), а также 29 октября (2,3).
Как отмечает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и в восточной части Одесской области связывают с так называемой "Зоной Вранча". Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.
Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.