На Бали произошло землетрясение: есть жертвы, под оползнями могут оставаться люди

Известно о минимум трех погибших и 16 травмированных, уточнили журналисты Аntara.

В результате землетрясения магнитудой 4,8 местные жители оказались в ловушке под обломками зданий, есть опасения, что число погибших может быть гораздо больше.

На востоке острова, в округах Карангасем и Бангли, были повреждены многие здания.

По данным Antara, в Бангли землетрясение спровоцировало оползень, заблокировавший дорогу и затруднивший эвакуацию населения.

Bali Earthquake M4,8 triggered landslide this morning. pic.twitter.com/4MGPloKK9b — DARYONO BMKG (@DaryonoBMKG) October 16, 2021

Эвакуировать жертв землетрясения на Бали помогает индонезийская армия, на помощь местным жителям уже отправлены 44 военнослужащих, сообщило Antara.

В Карангасеме погиб один человек. В Бангли оползень засыпал четыре дома, при этом двое жителей погибли, рассказал подполковник И Где Путу Сувардана.

"Падающие камни были размером с автомобили. Последний [подобный] инцидент произошел в 2019 году, однако он был не таким разрушительным", – отметил он.