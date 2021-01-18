В Индонезии увеличилось число жертв землетрясения

Больше всего индонезийцев пострадало в результате землетрясения в провинции Маджене – более 500.

Число жертв землетрясения, которое произошло в Индонезии 15 января, достигло 73. Об этом 17 января проинформировало Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

64 человека погибли в провинции Мамуджу, еще девять – в Маджене.

По данным агентства, травмы различной степени тяжести получили в Маджене 554 человека (64 из них имеют серьезные повреждения), а в Мамуджу – 189.

Несколько десятков тысяч индонезийцев были размещены в пунктах приема для эвакуированных.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 15 января в шести километрах к северо-востоку от Маджене, сильные толчки длились пять – семь секунд. После землетрясения был зафиксирован ряд афтершоков.

На 15 января было известно о 34 жертвах.