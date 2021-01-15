В результате землетрясения в Индонезии погибло минимум восемь человек

После землетрясения магнитудой 6,2 в Индонезии был зафиксирован ряд афтершоков.

В Индонезии 15 января произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

Землетрясение произошло в шести километрах к северо-востоку от Мажене, Западный Сулавеси, сильные толчки длились пять – семь секунд.

После землетрясения был зафиксирован ряд афтершоков.

Как сообщает BBC Indonesia, погибло минимум восемь человек, еще 637 пострадали. Число жертв может возрасти, так как поступали сообщения, что люди могут быть под завалами разрушенных зданий. Тысячи человек были эвакуированы.