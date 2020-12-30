Из-за землетрясения в Хорватии заключенных украинцев перевели в другую тюрьму – посол

По словам посла Украины в Хорватии Василия Кирилича, двух заключенных украинцев вывезли из пострадавшей вследствие землетрясения тюрьмы города Сисак.

Двух украинцев, которые отбывают наказание в Хорватии, перевезли в другую тюрьму из-за землетрясения, произошедшего в центральной части страны 28–29 декабря. Об этом "Украинской правде" сообщил 30 декабря посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В результате разрушительного землетрясения... получило повреждение здание тюрьмы города Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба", – сказал он.

По словам дипломата, украинцы в тюрьме не пострадали из-за подземных толчков.

"Их дополнительно осмотрит врач, им предоставлена возможность связаться с родными", – отметил Кирилич.

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – магнитудой 6,2 – в районе городов Петринья и Сисак. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

По данным МИД Украины, среди пострадавших украинцев нет.