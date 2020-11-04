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ПРОИСШЕСТВИЯ

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 114 человек

По информации государственного агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число раненных из-за землетрясения в Эгейском регионе составляет 1035 человек.

30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6
30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6
Фото: EPA

Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 114 человек. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба государственного агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

"114 наших граждан погибли. Из 1035 пострадавших 898 выписаны, 137 граждан до сих пор проходят лечение", – говорится в сообщении.

В результате стихии в Измире было разрушено 17 зданий. Поисково-спасательные работы завершены в 15 зданиях, завалы еще двух продолжают разбирать. Всего в спасательных мероприятиях участвуют 7880 сотрудников службы спасения.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар, очаг располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

Накануне сообщалось, что число жертв землетрясения в Эгейском регионе Турции достигло 110 человек. Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.

Теги: Турция, землетрясение, больница, спасатели, жертвы, пострадавшие, погибшие
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