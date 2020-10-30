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В Греции вследствие землетрясения погибло два подростка. Число жертв в Турции возросло

Землетрясение в Эгейском море затронуло Турцию и Грецию. На греческом острове Самос погибло два подростка, а в Турции количество жертв увеличилось с четырех до шести человек.

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Из-под завалов спасли 70 жителей Турции
Из-под завалов спасли 70 жителей Турции
Фото: EPA

В Греции два подростка погибли при обрушении стены на острове Самос в результате землетрясения, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в Twitter 30 октября. 

"Слов не хватает, чтобы описать чувства человека, потерявшего детей. Мы думаем об их семьях и о невыносимой боли, которую они испытывают. Выражаю самые искренние соболезнования", – написал министр.

Министр образования Ники Керамеос выразила в Twitter соболезнования в связи с гибелью подростков.

"Поражена трагической гибелью двух студентов в результате землетрясения на Самосе. Студенты ехали домой, их раздавила стена. Наши мысли с семьями погибших детей. Искренне соболезную родным, близким и одноклассникам", – отметила министр.

По информации греческого телеканала ЕРТ, подросткам было 15 и 17 лет. Они шли по узкой улице города, когда на них рухнула стена.

Кроме них, пострадал в результате землетрясения 14-летний подросток на севере острова. Он получил серьезные переломы, его перевозят в столицу Греции Афины.

Греческая газета Kathimerini пишет, что в результате землетрясения всего пострадало восемь человек. Их поместили в больницу и клинику на острове, травмы жизни пострадавших не угрожают. Больше всего разрушений землетрясение вызвало в городах Пифагорио, Карловаси и Вати (небольшие города на территории острова Самос).

В Карловаси обрушилась часть церкви Вознесения Девы Марии. В этот момент в здании никого не было.

Землетрясение коснулось и Турции. В Измире фиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения располагался в Эгейском море на глубине 16,5 км.

Турецкие СМИ сообщают о росте числа жертв и раненых. В Измире количество погибших возросло с четырех до шести человек. Общее число пострадавших составляет уже 257, пишет агентство "Анадолу". Из-под завалов спасены 70 жителей. На проведение работ в Измире первоначально выделено 3 млн турецких лир ($360 тыс.). 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с Мицотакисом, сообщило "Анадолу". Стороны обменялись соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, поразившего обе страны.

Эрдоган заверил собеседника в готовности Турции оказать Греции помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Теги: Турция, землетрясение, Греция, Афины, жертвы, Измир, разрушения, Кириакос Мицотакис
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