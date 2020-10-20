У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5

У берегов Аляски 19 октября произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км от населенного пункта Санд-Пойнт (Восточные Алеутские острова). Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Есть риск возникновения цунами, отметили в службе.
По информации CNN, через час после землетрясения произошло еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,8.
Из-за угрозы цунами местных жителей направят на возвышенность, вдаль от береговой линии, отметили в Национальном центре предупреждения о цунами.