У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5

Очаг землетрясения располагался в 91 км от населенного пункта Санд-Пойнт (Восточные Алеутские острова), сообщила Геологическая служба США.

У берегов Аляски 19 октября произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км от населенного пункта Санд-Пойнт (Восточные Алеутские острова). Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Есть риск возникновения цунами, отметили в службе.

По информации CNN, через час после землетрясения произошло еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,8.

Из-за угрозы цунами местных жителей направят на возвышенность, вдаль от береговой линии, отметили в Национальном центре предупреждения о цунами.