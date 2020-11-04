В Турции число жертв землетрясения превысило 100 человек

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, число раненых из-за землетрясения в Эгейском регионе составляет 1027 человек.

По состоянию на 4 ноября число жертв землетрясения в Эгейском регионе Турции достигло 110 человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в телеобращении к нации, отмечает агентство "Анадолу".

По его словам, число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.

Эрдоган сообщил, что власти страны выделили дополнительные средства для проведения поисково-спасательных работ.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар, очаг располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.