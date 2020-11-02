Число жертв землетрясения в Турции возросло до 91

Девять пострадавших в результате землетрясения в Турции остаются в реанимации, четыре из них – в тяжелом состоянии.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 91 человека. Об этом 2 ноября сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

962 человека пострадали. Из них 743 уже выписаны из больниц. Девять человек находятся в реанимации, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

На завалах пяти домов продолжаются поисково-спасательные работы.

Прокуратура Измира выдала ордер на арест девяти из 11 лиц, причастных к строительству обрушившихся домов.

Ранее сообщалось о 69 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар на глубине 16,5 км. Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках.