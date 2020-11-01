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Вследствие землетрясения в Турции погибли не менее 39 человек. Фоторепортаж

Сегодня 00.33
В Турции выросло до 39 количество жертв землетрясения, произошедшего в Измире 30 октября. Об этом 31 октября сообщило агентство Anadolu. Ранее сообщалось о 35 жертвах. 885 человек пострадали, из них более 200 находится в больницах. Больше всего разрушений произошло в Измире. Фотографии из Турции опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Турция, землетрясение, жертвы, Измир, разрушения
 

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