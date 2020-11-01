Вследствие землетрясения в Турции погибли не менее 39 человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В Турции выросло до 39 количество жертв землетрясения, произошедшего в Измире 30 октября.
Об этом 31 октября сообщило агентство Anadolu
. Ранее сообщалось о 35 жертвах
. 885 человек пострадали, из них более 200 находится в больницах. Больше всего разрушений произошло в Измире. Фотографии из Турции опубликовало агентство ЕРА
.