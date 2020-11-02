ГОРДОН
 
 
МИР

Землетрясение в Турции. Под завалами нашли двух выживших девочек

Через три дня после землетрясения в турецком Измире спасатели достали из-под завалов жилых зданий двух девочек – трех и 14 лет.

Трехлетняя Элиф Перинчек пробыла под завалами дома 65 часов
Трехлетняя Элиф Перинчек пробыла под завалами дома 65 часов
Фото: ЕРА

В ходе спасательных работ после разрушительного землетрясения в турецком Измире под завалами были найдены два выживших ребенка. Об этом 2 ноября сообщило агентство Anadolu.

Спустя 65 часов после землетрясения из-под завалов одного из жилых домов извлекли трехлетнюю Элиф Перинчек. Медики сообщили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ранее спасатели обнаружили 14-летнюю Идиль Ширин, пишет агентство. О состоянии второй девочки ничего не сообщается.

По информации на 2 ноября, число жертв землетрясения выросло до 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, 219 продолжают лечение.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар, очаг располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

Теги: Турция, землетрясение, больница, спасатели, жертвы, Измир, пострадавшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
Короткостриженого Ривза видели целующимся с Грант – Page Six
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
  alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Чапкис рассказал о своих внуках
Чапкис рассказал о своих внуках
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Депп проиграл суд британскому таблоиду по делу о клевете
Милевский обнародовал фото с мамой
Милевский обнародовал фото с мамой
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
После выздоровления от COVID-19 Камалия отправилась в Германию на медобследование
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
Решетник рассекретил пол третьего ребенка
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
Яна Поплавская показала трехмесячного внука
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
  Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS