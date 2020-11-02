Землетрясение в Турции. Под завалами нашли двух выживших девочек

Через три дня после землетрясения в турецком Измире спасатели достали из-под завалов жилых зданий двух девочек – трех и 14 лет.

В ходе спасательных работ после разрушительного землетрясения в турецком Измире под завалами были найдены два выживших ребенка. Об этом 2 ноября сообщило агентство Anadolu.

Спустя 65 часов после землетрясения из-под завалов одного из жилых домов извлекли трехлетнюю Элиф Перинчек. Медики сообщили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ранее спасатели обнаружили 14-летнюю Идиль Ширин, пишет агентство. О состоянии второй девочки ничего не сообщается.

По информации на 2 ноября, число жертв землетрясения выросло до 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, 219 продолжают лечение.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар, очаг располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.