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В Закарпатье произошло землетрясение

Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 3,1
Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 3,1
Фото: depositphotos

В Закарпатской области 27 октября было зафиксировано землетрясение. По данным Главного центра спецконтроля Украины, его источник находился на глубине 7 км в районе Виноградова.

Подземные толчки были зафиксированы в 4.44, при этом магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1.

По классификации сейсмологов такое землетрясение считается едва ощутимым, колебания могут ощущаться лишь на верхних этажах зданий.

В ведомстве добавили, что землетрясения в этом регионе ранее были зафиксированы 23 января и 25 июля 2020 года (магнитудой 3 и 1,9 соответственно), а также 12 октября 2021 года (магнитудой 2).

МУЛЬТИМЕДИА

Контекст:

Как сообщает "ВВС Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди. 

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой "Зоной Вранча". Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и в Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.

Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.

Теги: землетрясение, Закарпатье, Закарпатская область
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