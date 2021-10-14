В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе на глубине 5 км.

Специалисты зафиксировали подземные точки магнитудой 2. По классификации землетрясений оно относится к "неощутимым". Согласно расчетам, интенсивность колебаний находится ниже предела чувствительности людей.

В ведомстве отметили, что предыдущий раз в Богородчанском районе Ивано-Франковской области землетрясение было зарегистрировано 13 июля этого года. Тогда магнитуда подземных толчков составила 2,3.

Контекст:

Как отмечает "ВВС Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой "Зоной Вранча". Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят на Закарпатье и в Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.

Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.