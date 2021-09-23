В Тернопольской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение было на глубине 6 км Фото: wikipedia.org

Землетрясение фиксировалось около 6.18 по киевскому времени.

"Источник землетрясения находится [...] на глубине 6 км. По классификации землетрясение относится к "умеренным": чувствуется людьми внутри помещения, висящие предметы сильно колеблются, картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания", – говорится в сообщении.

По данным Главного центра спецконтроля, землетрясение ощущалось "на расстояниях от эпицентра 65–80 км".

Ведомство отмечает, что последний раз подземные толчки на глубине 6 км магнитудой 4,3 регистрировались в Тернопольской области 3 января 2002 года, тогда это было в районе поселка Микулинцы.