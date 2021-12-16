В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр произошедшего накануне землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 5 км. По классификации землетрясений оно относится к "едва ощутимым".

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.21.

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – рассказали в центре.

Сейсмологи также отметили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано уже семь землетрясений, последнее (с магнитудой 2,6) зафиксировано 19 ноября.