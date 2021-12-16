В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Эпицентр произошедшего накануне землетрясения находился в Надворнянском районе на глубине 5 км. По классификации землетрясений оно относится к "едва ощутимым".
Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 16.21.
"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – рассказали в центре.
Сейсмологи также отметили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано уже семь землетрясений, последнее (с магнитудой 2,6) зафиксировано 19 ноября.
Как отмечает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и в восточной части Одесской области связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.
Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.