В Афганистане в результате землетрясения погибли не менее 27 человек

Оба землетрясения (магнитудой 5,3 и 4,9) произошли в отдаленном горном районе в провинции Бадгис на западе Афганистана, сообщает Al Jazeera.
Землетрясения случились после трех дней проливных дождей, из-за которых местные дома на склонах гор оказались особенно уязвимыми. В результате инцидента повреждены более 700 строений.
Жители пострадавшего района рассказали журналистам, что число погибших, скорее всего, значительно возрастет, поскольку многие семьи все еще погребены под завалами.
Al Jazeera отмечает, что Афганистан часто страдает от землетрясений, особенно в горном массиве Гиндукуш, который находится недалеко от стыка Евразийской и Индийской тектонических плит. Землетрясения могут нанести значительный ущерб плохо построенным домам и зданиям в Афганистане. Одно из самых крупных землетрясений в стране датируется 2015 годом – тогда погибли около 300 человек.