В Афганистане в результате землетрясения погибли не менее 27 человек

Оба землетрясения произошли в отдаленном горном районе в провинции Бадгис на западе Афганистана (архивное фото) Фото: EPA

Оба землетрясения (магнитудой 5,3 и 4,9) произошли в отдаленном горном районе в провинции Бадгис на западе Афганистана, сообщает Al Jazeera.

Землетрясения случились после трех дней проливных дождей, из-за которых местные дома на склонах гор оказались особенно уязвимыми. В результате инцидента повреждены более 700 строений.

Жители пострадавшего района рассказали журналистам, что число погибших, скорее всего, значительно возрастет, поскольку многие семьи все еще погребены под завалами.