В Китае землетрясение разрушило часть Великой стены

Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая, говорится в сообщении.

Отмечается также, что землетрясение на глубине 10 км произошло в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Погибших не обнаружено, девять человек получили ранения, восемь из них выписаны из больницы, один до сих пор находится под наблюдением, пишет издание.

После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Там теперь установлена защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Глава сейсмического агентства Ганьсу Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район расположен в 40 км от эпицентра, который находится в зоне землетрясений, а местные жители уже привыкли к подземным толчкам, пишет Global Times.