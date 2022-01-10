ГОРДОН
 
 
МИР

В Китае землетрясение разрушило часть Великой стены

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань
Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань
Фото: ua.depositphotos.com

В Китае в результате землетрясения магнитудой 6,9 разрушилась часть Великой Китайской стены, построенной во времена династии Мин. Об этом 10 января сообщило издание Global Times.

Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая, говорится в сообщении.

Отмечается также, что землетрясение на глубине 10 км произошло в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Погибших не обнаружено, девять человек получили ранения, восемь из них выписаны из больницы, один до сих пор находится под наблюдением, пишет издание.

После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Там теперь установлена защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Глава сейсмического агентства Ганьсу Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район расположен в 40 км от эпицентра, который находится в зоне землетрясений, а местные жители уже привыкли к подземным толчкам, пишет Global Times.

Контекст:

Великая Китайская стена – оборонительное сооружение в северной части Китая, построенное для защиты северных границ Китайской империи от вторжений различных кочевых племен.

Теги: Китай, землетрясение, культура, ремонт, стена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку
Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку
"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле
"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле
  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит
  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит
Седокова крупным планом засветила соски
Седокова крупным планом засветила соски
"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
"Чересчур. Все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
"Чересчур. Все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (441839)
2
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (82593)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (68326)
4
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (63824)
5
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (44044)
6
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет (36179)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (23583)
8
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (22367)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS