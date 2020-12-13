В Китае спасатели используют дрон с огнеметом, чтобы бороться с шершнями. Видео
В китайском округе Чжунсянь команда спасателей Blue Sky использовала дрон с огнеметом, чтобы избавиться от гнезд с шершнями на деревьях, сообщал 8 декабря телеканал CBG, видео опубликовал South China Morning Post в YouTube. Спасателей вызвали жители городского уезда Дунсин – они жаловались на огромных шершней, которые часто жалят горожан. Команда Blue Sky решила убрать гнезда и задействовала для этого дрон с огнеметом, который расправился с насекомыми за несколько минут. Всего команда Blue Sky уничтожила уже 11 гнезд шершней при помощи огнемета. По словам спасателей, раньше они прибегали к более традиционным способам – надевали защитные костюмы и распыляли инсектициды, после чего вручную удаляли гнезда. Однако это все еще было очень рискованно, так как осы часто жалили спасателей. Поэтому было решено приобрести за 85 тыс. юаней (363 тыс. грн) специальный дрон для таких ситуаций.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.