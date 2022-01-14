В Закарпатье за два дня произошло два землетрясения

Первое землетрясение произошло 13 января в 13.17. Эпицентр находился на глубине 2 км, магнитуда по шкале Рихтера составила 1,5.
Второе землетрясение было зафиксировано 14 января в 14.44. Его эпицентр, как и в первом случае, находился в районе Ужгорода на глубине 2 км. Магнитуда по шкале Рихтера составила 1,3.
Согласно классификации сейсмологов, оба землетрясения относятся к неощутимым.
В ведомстве отметили, в течение 2020–2022 годов в районе Ужгорода было зарегистрировано шесть землетрясений. Наиболее мощные из них произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно.
Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят на Закарпатье и в Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.
Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.