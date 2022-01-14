В Закарпатье за два дня произошло два землетрясения

В течение 2020–2022 годов в районе Ужгорода было зарегистрировано шесть землетрясений Фото: depositphotos.com

Первое землетрясение произошло 13 января в 13.17. Эпицентр находился на глубине 2 км, магнитуда по шкале Рихтера составила 1,5.

Второе землетрясение было зафиксировано 14 января в 14.44. Его эпицентр, как и в первом случае, находился в районе Ужгорода на глубине 2 км. Магнитуда по шкале Рихтера составила 1,3.

Согласно классификации сейсмологов, оба землетрясения относятся к неощутимым.

В ведомстве отметили, в течение 2020–2022 годов в районе Ужгорода было зарегистрировано шесть землетрясений. Наиболее мощные из них произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно.