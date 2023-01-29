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Подоляк о ночных взрывах в Иране: Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам

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Подоляк: Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка
Подоляк: Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы, которые произошли в Иране в ночь на 29 января.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – написал Подоляк в Twitter.

Контекст:

В ночь на 29 января в социальных сетях и СМИ появились видео и информация о взрывах на военных объектах и нефтеперерабатывающем предприятии в Иране

Минобороны Ирана подтвердило, что на оборонный завод была совершена атака дронами, но заявило, что она была "неудачной". 

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Осенью 2022 года СМИ сообщали, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35. Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.

Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале января 2023 года говорил, что переговоры между ними на этот счет, вероятно, идут.

Теги: Иран, война России против Украины, взрывы, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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