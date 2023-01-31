Иранский завод по производству дронов в Исфахане не уничтожен после взрывов – СМИ

Об этом, ссылаясь на спутниковые снимки SkySat от компании Planet Labs, написал 29 января украинский военный портал Defence Express.
СМИ пишет, что на снимке, сделанном утром 29 января, видно: ангары на территории завода, который производит дроны Shahed-136, не повреждены. Кроме того, на фото зафиксировано, что с ноября прошлого года там появилось два новых ангара.
Также издание отмечает, что все критические и сверхважные мощности Иран размещает в подземных комплексах. Для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные снаряды большой мощности, пишет портал.
В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники, и на крупном заводе по производству моторных масел недалеко от города Тебриз.
Минобороны Ирана подтвердило, что на оборонный завод была совершена атака дронами, но заявило, что она была "неудачной".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы в Иране, отметил, что "Украина предупреждала". "Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – написал он в Twitter.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.