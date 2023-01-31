ГОРДОН
 
 
МИР

Иранский завод по производству дронов в Исфахане не уничтожен после взрывов – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Завод производит в том числе дроны Shahed-136, которыми РФ атакует Украину
Завод производит в том числе дроны Shahed-136, которыми РФ атакует Украину
Фото: mil.in.ua

Завод Shahed Aviation Industries в иранском городе Исфахан не уничтожен в результате взрывов, произошедших в ночь с 28-го на 29 января.

Об этом, ссылаясь на спутниковые снимки SkySat от компании Planet Labs, написал 29 января украинский военный портал Defence Express.

СМИ пишет, что на снимке, сделанном утром 29 января, видно: ангары на территории завода, который производит дроны Shahed-136, не повреждены. Кроме того, на фото зафиксировано, что с ноября прошлого года там появилось два новых ангара.

Также издание отмечает, что все критические и сверхважные мощности Иран размещает в подземных комплексах. Для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные снаряды большой мощности, пишет портал.

Контекст:

В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники, и на крупном заводе по производству моторных масел недалеко от города Тебриз.

Минобороны Ирана подтвердило, что на оборонный завод была совершена атака дронами, но заявило, что она была "неудачной". 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы в Иране, отметил, что "Украина предупреждала". "Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – написал он в Twitter.

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, спутник, беспилотники, взрывы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
Галина ГРИШИНА
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Галина ГРИШИНА
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (57937)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (56947)
3
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28943)
4
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (27031)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (26138)
6
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (25947)
7
"Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап (17965)
8
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли (12695)
 
 
 
 