Иранский завод по производству дронов в Исфахане не уничтожен после взрывов – СМИ

Об этом, ссылаясь на спутниковые снимки SkySat от компании Planet Labs, написал 29 января украинский военный портал Defence Express.

СМИ пишет, что на снимке, сделанном утром 29 января, видно: ангары на территории завода, который производит дроны Shahed-136, не повреждены. Кроме того, на фото зафиксировано, что с ноября прошлого года там появилось два новых ангара.

Также издание отмечает, что все критические и сверхважные мощности Иран размещает в подземных комплексах. Для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные снаряды большой мощности, пишет портал.