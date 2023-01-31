В ходе визита в Израиль Блинкен подчеркнул важность поддержки всех потребностей Украины

"Продолжающиеся злодеяния России только подчеркивают важность поддержки всех потребностей Украины – гуманитарных, экономических и в сфере безопасности, – поскольку она мужественно защищает свой народ и само свое право на существование. Эту тему мы также обсуждали сегодня", – сказал Блинкен.
Американский дипломат подчеркнул, что Россия, которая напала на Украину, поставляет современное оружие Ирану.
"Иран долгое время поддерживал террористов, атакующих израильтян и других, режим [Тегерана] теперь предоставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", – заявил Блинкен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.
27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.