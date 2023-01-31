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В ходе визита в Израиль Блинкен подчеркнул важность поддержки всех потребностей Украины

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В Израиле Блинкен напомнил о злодеяниях России
В Израиле Блинкен напомнил о злодеяниях России
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил 31 января после встречи в Иерусалиме с премьер-минисртом Израиля Биньямином Нетаньяху, что на переговорах с ним одной из тем была помощь Украине, которая противостоит российской агрессии. Стенограмма опубликована Госдепартаментом США.

"Продолжающиеся злодеяния России только подчеркивают важность поддержки всех потребностей Украины – гуманитарных, экономических и в сфере безопасности, – поскольку она мужественно защищает свой народ и само свое право на существование. Эту тему мы также обсуждали сегодня", – сказал Блинкен.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия, которая напала на Украину, поставляет современное оружие Ирану.

"Иран долгое время поддерживал террористов, атакующих израильтян и других, режим [Тегерана] теперь предоставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", – заявил Блинкен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Израиль, война, Биньямин Нетаньяху, агрессия, помощь, вторжение, беспилотники, Энтони Блинкен, война России против Украины, дипломаты, государственный секретарь, визит
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