В ходе визита в Израиль Блинкен подчеркнул важность поддержки всех потребностей Украины

"Продолжающиеся злодеяния России только подчеркивают важность поддержки всех потребностей Украины – гуманитарных, экономических и в сфере безопасности, – поскольку она мужественно защищает свой народ и само свое право на существование. Эту тему мы также обсуждали сегодня", – сказал Блинкен.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия, которая напала на Украину, поставляет современное оружие Ирану.

"Иран долгое время поддерживал террористов, атакующих израильтян и других, режим [Тегерана] теперь предоставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", – заявил Блинкен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)