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Кулеба: Мы услышали заявления нового главы МИД Израиля. Пока рано говорить, какой именно будет позиция страны

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Кулеба: Израиль страна непростая
Кулеба: Израиль – страна непростая
Скриншот: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Пока рано говорить, какой будет позиция Израиля относительно войны РФ против Украины после смены правительства. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 4 января на онлайн-брифинге в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

Министра спросили, насколько реально, что Израиль согласится предоставить Украине системы противовоздушной обороны.  

"Посмотрим, – ответил Кулеба. – Израиль – страна непростая. Опыт взаимодействия с господином [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху у Украины есть, заявления и действия нового министра иностранных дел Израиля [Эли Коэна] мы услышали. Сейчас, если честно, рано говорить, какой именно будет позиция Израиля. Я приблизительно представляю себе это, но пусть все это увидят сначала".

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера

Коэн в своей инаугурационной речи заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь", и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, МИД Израиля, Эли Коэн
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