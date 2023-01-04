Кулеба: Мы услышали заявления нового главы МИД Израиля. Пока рано говорить, какой именно будет позиция страны

Министра спросили, насколько реально, что Израиль согласится предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

"Посмотрим, – ответил Кулеба. – Израиль – страна непростая. Опыт взаимодействия с господином [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху у Украины есть, заявления и действия нового министра иностранных дел Израиля [Эли Коэна] мы услышали. Сейчас, если честно, рано говорить, какой именно будет позиция Израиля. Я приблизительно представляю себе это, но пусть все это увидят сначала".

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.

Коэн в своей инаугурационной речи заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь", и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".