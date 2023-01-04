"Выстрел в сторону солдата коалиции – выключаем свет в стране, перекрываем кислород". Жданов рассказал, что можно сделать, если РФ не сдастся после деоккупации Украины

По словам Жданова, если РФ не сдастся после выхода ВСУ на границы, Украину ожидают варианты Израиля или Северного Кипра Скриншот: uatv.ua

"Если мы выходим на границы 1991 года, а Российская Федерация не сдалась и продолжает оказывать сопротивление, то дальше мы попадаем в такую же ситуацию, в которой находится сегодня Израиль. Это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности, который будет состоять в вооруженных провокациях на границе и в обмене огневыми ударами с помощью разных средств", – отметил Жданов.

В этом случае, по его словам, у Украины будет два варианта действий. Первый из них – это нанесение ударов "зеркально, из паритетного вооружения, ракетой на ракету, артиллерией на артиллерию".

Второй вариант – применение различных международных механизмов.

В качестве примера одного из них Жданов назвал ООН, отметив, что "это очень сомнительный механизм, вы знаете, как она сейчас работает". Тем не менее, напомнил он, в Уставе ООН написано, что можно требовать контингент войск ООН в качестве миротворческой миссии.

В этом случае ООН может выполнить один из видов миротворческих операций – "разделение противоборствующих сторон", отметил эксперт. Войска ООН станут на границе, и любой выстрел в сторону противника будет считаться выстрелом в сторону ООН и повлечет за собой гигантские санкции, фактически исключение страны из экономической и политической мировой жизни. Это, добавил Жданов, вариант Северного Кипра.

Кроме того, предположил эксперт, подобную миссию могут собрать страны – гаранты безопасности Украины, если они создадут соответствующий орган для этого. Эти страны также могут ввести санкции за ведение огня в сторону их военных, стоящих на границе Украины. "Выстрел в сторону солдата коалиции – значит, выключаем свет в стране, перекрываем кислород по каким-то очень болезненным по России вопросам", – описал Жданов предполагаемое развитие событий в таком случае.