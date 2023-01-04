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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выстрел в сторону солдата коалиции – выключаем свет в стране, перекрываем кислород". Жданов рассказал, что можно сделать, если РФ не сдастся после деоккупации Украины

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По словам Жданова, если РФ не сдастся после выхода ВСУ на границы, Украину ожидают варианты Израиля или Северного Кипра
По словам Жданова, если РФ не сдастся после выхода ВСУ на границы, Украину ожидают варианты Израиля или Северного Кипра
Скриншот: uatv.ua

Даже после того, как россиян оттеснят за границы Украины, они могут продолжить обстреливать украинскую территорию. В этом случае у Украины есть два варианта действий: вооруженный и военно-дипломатический, заявил 2 января на своем YouTube-канале украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если мы выходим на границы 1991 года, а Российская Федерация не сдалась и продолжает оказывать сопротивление, то дальше мы попадаем в такую же ситуацию, в которой находится сегодня Израиль. Это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности, который будет состоять в вооруженных провокациях на границе и в обмене огневыми ударами с помощью разных средств", – отметил Жданов.

В этом случае, по его словам, у Украины будет два варианта действий. Первый из них – это нанесение ударов "зеркально, из паритетного вооружения, ракетой на ракету, артиллерией на артиллерию". 

Второй вариант  применение различных международных механизмов. 

В качестве примера одного из них Жданов назвал ООН, отметив, что "это очень сомнительный механизм, вы знаете, как она сейчас работает". Тем не менее, напомнил он, в Уставе ООН написано, что можно требовать контингент войск ООН в качестве миротворческой миссии.

В этом случае ООН может выполнить один из видов миротворческих операций – "разделение противоборствующих сторон", отметил эксперт. Войска ООН станут на границе, и любой выстрел в сторону противника будет считаться выстрелом в сторону ООН и повлечет за собой гигантские санкции, фактически исключение страны из экономической и политической мировой жизни. Это, добавил Жданов, вариант Северного Кипра. 

Кроме того, предположил эксперт, подобную миссию могут собрать страны – гаранты безопасности  Украины, если они создадут соответствующий орган для этого. Эти страны также могут ввести санкции за ведение огня в сторону их военных, стоящих на границе Украины.  "Выстрел в сторону солдата коалиции  значит, выключаем свет в стране, перекрываем кислород по каким-то очень болезненным по России вопросам", – описал Жданов предполагаемое развитие событий в таком случае. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Израиль, Кипр, ООН, санкции, граница, коалиция, миротворцы, обстрелы, Северный Кипр, война России против Украины, Олег Жданов, Российская Федерация, границы, деоккупация, контрнаступление, Киевский договор по безопасности
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