ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Один из темничков, спускаемых из Кремля: "Нам надо отступить, но мы вернемся когда-нибудь". Но никуда они потом не вернутся – победа Украины будет закреплена членством в НАТО

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28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские власти продвигают в РФ тезис, что их оккупационные войска еще вернут контроль над освобожденными территориями Украины. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"[Освобождение Херсона] запустило процессы. Это видно даже по поведению медийных персон на шоу… Я приводил уже несколько раз яркие примеры. Вы знаете военного преступника [российского писателя] Захара Прилепина, который регулярно выезжает на Донбасс пострелять. Он кричал на ту же [пропагандистку Ольгу] Скабееву, что "надо прекратить обстрел украинских городов, войны не выигрываются обстрелами, мы проигрываем войну; нам нужна пауза, нам нужен новый Хасавюрт, чтобы потом собраться с силами..." Это один из темничков, спускаемых с верха одной из башен Кремля: "Да, нам сейчас надо отступить, мы вернемся когда-нибудь потом". Но никуда они потом не вернутся. Потому что победа Украины будет закреплена по единодушному решению членством в НАТО. Но это показательно", – отметил Пионтковский.

При этом, по его словам, в РФ продвигаются и противоположные мнения.

"Есть другой либеральный мальчик… Он вообще расходился. Он начал говорить на "Первом канале" у Скабеевой, мол, был в истории Второй мировой войны такой город, в котором и света не было, и воды, и тепла, и хлеба, но он не сдался. "Помните, как назывался этот город? Ленинград. А почему вы думаете, что Киев сдастся?" – такие разговоры пошли вовсю. А с другой стороны, в своих пабликах бешеные мерзавцы, "военные корреспонденты", кричат, что [президент РФ Владимир] Путин недостаточно решителен. Какая еще решительность требуется? Совсем безумные требуют бомбить Лондон и Нью-Йорк…" – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, оккупация, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, война России против Украины, деоккупация
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