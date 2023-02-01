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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате попадания российской мины в погреб частного дома погибли трое жителей приграничного села в Черниговской области – ОК "Север"

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Оккупанты обстреляли из минометов район Елино с 15.10 до 15.40, сообщило ОК "Север"
Оккупанты обстреляли из минометов район Елино с 15.10 до 15.40, сообщило ОК "Север"
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска днем 1 февраля обстреляли из минометов район приграничного села Елино Черниговской области.

Об этом в Facebook в 17.17 проинформировало оперативное командование (ОК) "Север" ВСУ.

"С 15.10 до 15.40 сообщили о 14 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Елино. Потерь среди л/с и техники нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid056JFrekBT8GDW6ofiM7HKkovpfSx5f5YZZ195cdJJYgnPhNZ1EoxsV7XQkqx64w7l

Позже, в 18.38, в ОК "Север" обновили в Facebook информацию по обстрелу Елино.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один – получил ранение и доставлен в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid02RgqW4yVngmyDwj6mLGUoDGMGmQTQqsoPVAHLCVAVNyEJdHbiSFoopUx7DAbauTuPl

Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Черниговской области также утром.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Черниговской областей была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: Россия, Украина, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, население, миномет, российские оккупанты
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