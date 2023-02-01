В результате попадания российской мины в погреб частного дома погибли трое жителей приграничного села в Черниговской области – ОК "Север"

Об этом в Facebook в 17.17 проинформировало оперативное командование (ОК) "Север" ВСУ.
"С 15.10 до 15.40 сообщили о 14 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Елино. Потерь среди л/с и техники нет", – говорится в сообщении.
Позже, в 18.38, в ОК "Север" обновили в Facebook информацию по обстрелу Елино.
"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один – получил ранение и доставлен в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.
Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Черниговской области также утром.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Черниговской областей была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.