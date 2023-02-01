В результате попадания российской мины в погреб частного дома погибли трое жителей приграничного села в Черниговской области – ОК "Север"

Оккупанты обстреляли из минометов район Елино с 15.10 до 15.40, сообщило ОК "Север" Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook в 17.17 проинформировало оперативное командование (ОК) "Север" ВСУ.

"С 15.10 до 15.40 сообщили о 14 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Елино. Потерь среди л/с и техники нет", – говорится в сообщении.

Позже, в 18.38, в ОК "Север" обновили в Facebook информацию по обстрелу Елино.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один – получил ранение и доставлен в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли приграничные районы Черниговской области также утром.