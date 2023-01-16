Россияне атаковали минометами приграничье Черниговской области – ОК "Север"

С 13.25 до 13.40 в районе населенного пункта Объединенное зафиксировано девять попаданий из миномета Фото: EPA

С 13.25 до 13.40 в районе населенного пункта Объединенное зафиксировано девять попаданий, предположительно из миномета калибра 120 мм.

Потерь среди личного состава и техники, по данным командования, нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.