Оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область – ОК "Север"

По данным украинских военных, противник атаковал приграничные районы региона с 7.25 до 7.30.
"Два прихода – вероятно, из миномета 120 мм – в районе населенного пункта Клюсы. Потерь среди личного состава и техники нет", – говорится в сообщении.
В командовании уточнили, что информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Киевской, Сумской и Черниговской областей была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.