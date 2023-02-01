Оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область – ОК "Север"

По данным украинских военных, противник атаковал приграничные районы региона с 7.25 до 7.30 утра Фото: ОК Північ / Telegram

По данным украинских военных, противник атаковал приграничные районы региона с 7.25 до 7.30.

"Два прихода – вероятно, из миномета 120 мм – в районе населенного пункта Клюсы. Потерь среди личного состава и техники нет", – говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.