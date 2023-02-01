Австрия предоставит Украине €5 млн на восстановление трансформаторных подстанций – президент

Президент Австрии отметил, что его страна предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения €119 млн помощи Фото: EPA

Он отметил, что Австрия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения €119 млн помощи, но также много пожертвований поступало от частных благотворителей.

"Наше министерство [по защите климата, окружающей среды, энергетики, инноваций и технологий Австрии] передаст €5 млн на восстановление трансформаторных подстанций в Украине", – сказал президент.