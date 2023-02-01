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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австрия предоставит Украине €5 млн на восстановление трансформаторных подстанций – президент

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Президент Австрии отметил, что его страна предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения &euro;119 млн помощи
Президент Австрии отметил, что его страна предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения €119 млн помощи
Фото: EPA

Австрия предоставит €5 млн на восстановление украинских трансформаторных подстанций. Об этом сообщил президент страны Александер ван дер Беллен 1 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что Австрия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения €119 млн помощи, но также много пожертвований поступало от частных благотворителей.

"Наше министерство [по защите климата, окружающей среды, энергетики, инноваций и технологий Австрии] передаст 5 млн на восстановление трансформаторных подстанций в Украине", – сказал президент.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС,  большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго". 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Австрия, энергетика, электроэнергия, финансовая помощь, война России против Украины, Александер Ван дер Беллен
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