Австрия предоставит Украине €5 млн на восстановление трансформаторных подстанций – президент

Он отметил, что Австрия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения €119 млн помощи, но также много пожертвований поступало от частных благотворителей.
"Наше министерство [по защите климата, окружающей среды, энергетики, инноваций и технологий Австрии] передаст €5 млн на восстановление трансформаторных подстанций в Украине", – сказал президент.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.