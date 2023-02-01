В Фонд поддержки энергетики Украины поступило почти €145 млн – Минэнерго

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Об этом проинформировал пресс-центр Минэнерго.

Отмечается, что донорами выступили Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания, Еврокомиссия, организации KfW (немецкий государственный банк развития), ERRA и REKK.

"Из этих средств распределено €108 млн, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний", – говорится в сообщении.

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года Секретариатом энергетического сообщества по запросу Еврокомиссии и по согласованию с Минэнерго.

Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать экстренную поддержку украинскому энергетическому сектору.