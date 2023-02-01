В Фонд поддержки энергетики Украины поступило почти €145 млн – Минэнерго

Об этом проинформировал пресс-центр Минэнерго.
Отмечается, что донорами выступили Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания, Еврокомиссия, организации KfW (немецкий государственный банк развития), ERRA и REKK.
"Из этих средств распределено €108 млн, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний", – говорится в сообщении.
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года Секретариатом энергетического сообщества по запросу Еврокомиссии и по согласованию с Минэнерго.
Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать экстренную поддержку украинскому энергетическому сектору.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечали в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.