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В Фонд поддержки энергетики Украины поступило почти €145 млн – Минэнерго

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Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

По состоянию на 1 февраля в Фонд поддержки энергетики Украины поступило €144,366 млн.

Об этом проинформировал пресс-центр Минэнерго.

Отмечается, что донорами выступили Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания, Еврокомиссия, организации KfW (немецкий государственный банк развития), ERRA и REKK.

"Из этих средств распределено €108 млн, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний", – говорится в сообщении.

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года Секретариатом энергетического сообщества по запросу Еврокомиссии и по согласованию с Минэнерго.

Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать экстренную поддержку украинскому энергетическому сектору.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечали в "Укрэнерго". 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Германия, Украина, Великобритания, Испания, Дания, Австрия, Еврокомиссия, энергетика, Министерство энергетики, финансовая помощь, обстрелы, финансы, инфраструктура, энергосистема, топливо
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