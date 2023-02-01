В Украине запустили первую малую электростанцию для муниципалитета

К электростанции подключат котельную, горсовет, больницу и школы Фото: Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП / Facebook

В городе установили газопоршневую контейнерную электростанцию мощностью 1 МВт. Благодаря электростанции будет работать котельная, обеспечивающая теплом 70% жителей города. Также к ней подключат объекты критической инфраструктуры, в частности школы, больницу и горсовет.

"Эта установка по сравнению с дизельным генератором представляет собой постоянный, а не резервный источник питания и спроектирована для работы в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации", – заявил председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он подчеркнул, что такие решения позволят быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов коммунального хозяйства при постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры.

Как отметили в профильном комитете Рады, из-за постоянных обстрелов в Украине необходимо создать сеть распределенной генерации электроэнергии.

"Такая сеть должна состоять из сотен малых электростанций, что поможет нашей энергосистеме диверсифицировать генерацию и уберечь энергетические объекты от масштабных повреждений", – заявили в комитете.