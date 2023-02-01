В Украине запустили первую малую электростанцию для муниципалитета

В городе установили газопоршневую контейнерную электростанцию мощностью 1 МВт. Благодаря электростанции будет работать котельная, обеспечивающая теплом 70% жителей города. Также к ней подключат объекты критической инфраструктуры, в частности школы, больницу и горсовет.
"Эта установка по сравнению с дизельным генератором представляет собой постоянный, а не резервный источник питания и спроектирована для работы в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации", – заявил председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Он подчеркнул, что такие решения позволят быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов коммунального хозяйства при постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры.
Как отметили в профильном комитете Рады, из-за постоянных обстрелов в Украине необходимо создать сеть распределенной генерации электроэнергии.
"Такая сеть должна состоять из сотен малых электростанций, что поможет нашей энергосистеме диверсифицировать генерацию и уберечь энергетические объекты от масштабных повреждений", – заявили в комитете.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.