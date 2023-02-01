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В Украине запустили первую малую электростанцию для муниципалитета

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К электростанции подключат котельную, горсовет, больницу и школы
К электростанции подключат котельную, горсовет, больницу и школы
Фото: Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП / Facebook

В Ирпене Киевской области 31 января запустили первую в Украине малую электростанцию для муниципалитета. Об этом сообщил комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В городе установили газопоршневую контейнерную электростанцию мощностью 1 МВт. Благодаря электростанции будет работать котельная, обеспечивающая теплом 70% жителей города. Также к ней подключат объекты критической инфраструктуры, в частности школы, больницу и горсовет.

"Эта установка по сравнению с дизельным генератором представляет собой постоянный, а не резервный источник питания и спроектирована для работы в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации", – заявил председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. 

Он подчеркнул, что такие решения позволят быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов коммунального хозяйства при постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры.

Как отметили в профильном комитете Рады, из-за постоянных обстрелов в Украине необходимо создать сеть распределенной генерации электроэнергии. 

"Такая сеть должна состоять из сотен малых электростанций, что поможет нашей энергосистеме диверсифицировать генерацию и уберечь энергетические объекты от масштабных повреждений", – заявили в комитете. 

https://www.facebook.com/EnergyCommitteeUA/posts/549517333868856

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, энергетика, Киевская область, электроэнергия, Ирпень, обстрелы, Андрей Герус, инфраструктура, электростанция, энергосистема, генератор
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