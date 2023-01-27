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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетной атаки 26 января есть попадания в пять высоковольтных подстанций – Шмыгаль

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26 января россияне совершили 13-ю ракетную атаку по энергетической системе Украины
26 января россияне совершили 13-ю ракетную атаку по энергетической системе Украины
Фото: depositphotos.com

В результате ракетной атаки 26 января есть попадания в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах Украины. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины 27 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба КМУ.

"[26 января] Украина пережила уже 13-ю большую воздушную атаку против нашей энергосистемы. Российские террористы не оставляют попыток уничтожить нашу энергосистему, лишить нас тепла и света. На этот раз главной целью неприятеля была высоковольтная инфраструктура", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на этой неделе состоялось заседание энергетического "Рамштайна". На нем удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины.

"Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом. Мы говорим не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". Согласно сообщению компании, энергетическое оборудование повреждено в разных регионах страны. Наиболее сложная ситуация – в Одесской области, где есть попадания в сети транспортировки электричества.

Теги: Украина, ракета, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, восстановление
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