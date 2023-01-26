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Энергетики стабилизировали ситуацию в регионах после обстрелов, наибольшие проблемы остаются в Одесской области – “Укрэнерго”

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Из-за российских атак есть "значительный дефицит" в энергосистеме, заявил Кудрицкий
Из-за российских атак есть "значительный дефицит" в энергосистеме, заявил Кудрицкий
Фото: depositphotos.com

После российской атаки по энергосистеме Украины 26 января наибольшие проблемы с электричеством остаются в Одесской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Видео интервью опубликовала пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

"Всю ночь практически продолжалась атака на энергетическую инфраструктуру дронами-камикадзе. После этого враг днем обстрелял ракетами энергетическую инфраструктуру", – рассказал Кудрицкий. 

Глава "Укрэнерго" уточнил, что в Одесской области есть попадания в сети транспортировки электричества, поэтому там ситуация наиболее сложная. 

В других регионах ситуацию с электричеством удалось стабилизировать, добавил он. В частности, в Киеве и Киевской области уже выключают свет согласно плановым графикам. 

"Это при том, что сегодня достаточно массированным был обстрел – пострадали несколько объектов "Укрэнерго", несколько магистральных подстанций. Но нам удалось достаточно быстро ситуацию стабилизировать", – добавил Кудрицкий. 

Он уточнил, что по состоянию на вечер удалось вернуть тот объем генерации электричества, который был до атаки. В то же время Кудрицкий добавил, что из-за российских атак есть "значительный дефицит" в энергосистеме.

"Мы призываем украинцев экономно относиться к энергоресурсам. Продолжаем восстановление энергетической инфраструктуры. В частности, работу электрических станций", – отметил глава "Укрэнерго".

По поводу импорта Кудрицкий подчеркнул, что он дает возможность покрыть только небольшой дефицит.

Вследствие обстрелов погиб работник "Укрэнерго", двое получили травмы, рассказал руководитель "Укрэнерго".

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго".

Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, импорт, Укрэнерго, дефицит, электричество, обстрелы, инфраструктура, регионы, энергосистема, Владимир Кудрицкий
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