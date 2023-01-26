Энергетики стабилизировали ситуацию в регионах после обстрелов, наибольшие проблемы остаются в Одесской области – “Укрэнерго”

Видео интервью опубликовала пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

"Всю ночь практически продолжалась атака на энергетическую инфраструктуру дронами-камикадзе. После этого враг днем обстрелял ракетами энергетическую инфраструктуру", – рассказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" уточнил, что в Одесской области есть попадания в сети транспортировки электричества, поэтому там ситуация наиболее сложная.

В других регионах ситуацию с электричеством удалось стабилизировать, добавил он. В частности, в Киеве и Киевской области уже выключают свет согласно плановым графикам.

"Это при том, что сегодня достаточно массированным был обстрел – пострадали несколько объектов "Укрэнерго", несколько магистральных подстанций. Но нам удалось достаточно быстро ситуацию стабилизировать", – добавил Кудрицкий.

Он уточнил, что по состоянию на вечер удалось вернуть тот объем генерации электричества, который был до атаки. В то же время Кудрицкий добавил, что из-за российских атак есть "значительный дефицит" в энергосистеме.

"Мы призываем украинцев экономно относиться к энергоресурсам. Продолжаем восстановление энергетической инфраструктуры. В частности, работу электрических станций", – отметил глава "Укрэнерго".

По поводу импорта Кудрицкий подчеркнул, что он дает возможность покрыть только небольшой дефицит.

Вследствие обстрелов погиб работник "Укрэнерго", двое получили травмы, рассказал руководитель "Укрэнерго".