После массированной атаки РФ ограничения по электроснабжению есть в большинстве регионов Украины – Зеленский

Об этом рассказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, текст приводит его пресс-служба.

Зеленский рассказал, что провел в четверг оперативные совещания по вопросам энергетики – относительно дефицитов мощности и восстановления после российских атак.

"Ремонтные бригады работают во всех точках, где были попадания. По состоянию на данный момент ограничения поставки электричества есть в большинстве наших регионов. Самая сложная ситуация – в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения. Я благодарю всех, кто занимается этой работой", – добавил он.

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". Согласно сообщению компании, энергетическое оборудование повреждено в разных регионах страны. Наиболее сложная ситуация – в Одесской области, где есть попадания в сети транспортировки электричества.

Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.