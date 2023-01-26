Ветроэнергетика Украины может стимулировать экспорт электроэнергии в ЕС – Центр Разумкова

"Пока идут разговоры о различных технологиях и типах атомных реакторов для Украины в далекой перспективе, страна пока не продвинулась в проектах энергетики, которые можно сделать фактически в режиме "здесь и сейчас". Надо дать возможность инвесторам построить запланированные ветроэлектростанции при приемлемых условиях поддержки", – заявил Омельченко.

По его словам, зеленый тариф на ветровую энергетику составляет €88, что очень близко к среднегодовому украинскому рынку на сутки вперед и в разы ниже цен в ЕС. Пиковые цены на электроэнергию во многих странах ЕС отмечались именно в июле – сентябре. Тогда цена находилась в промежутке €400–700 за мВт-час.

"При цене РСН €80 колоссальную рентабельность отметить не сложно. Благодаря этому страна и заработала 5 млрд грн", – написал эксперт.

Омельченко подчеркнул, что ветровая генерация является и перспективной, и достаточно конкурентной для Украины, в том числе для наращивания экспорта электроэнергии после обновления энергосистемы.