ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Ветроэнергетика Украины может стимулировать экспорт электроэнергии в ЕС – Центр Разумкова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Омельченко: Надо дать возможность инвесторам построить запланированные ветроэлектростанции при приемлемых условиях поддержки
Владимир Омельченко: Надо дать возможность инвесторам построить запланированные ветроэлектростанции при приемлемых условиях поддержки
Фото: Володимир Омельченко / Facebook

Украине необходимо поддерживать проекты строительства ветроэлектростанций, которые могут генерировать дешевую электроэнергию и на которую будет большой спрос в странах ЕС, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом он написал в своем Facebook.

"Пока идут разговоры о различных технологиях и типах атомных реакторов для Украины в далекой перспективе, страна пока не продвинулась в проектах энергетики, которые можно сделать фактически в режиме "здесь и сейчас". Надо дать возможность инвесторам построить запланированные ветроэлектростанции при приемлемых условиях поддержки", – заявил Омельченко.

По его словам, зеленый тариф на ветровую энергетику составляет €88, что очень близко к среднегодовому украинскому рынку на сутки вперед и в разы ниже цен в ЕС. Пиковые цены на электроэнергию во многих странах ЕС отмечались именно в июле – сентябре. Тогда цена находилась в промежутке 400–700 за мВт-час.

"При цене РСН 80 колоссальную рентабельность отметить не сложно. Благодаря этому страна и заработала 5 млрд грн", – написал эксперт.

Омельченко подчеркнул, что ветровая генерация является и перспективной, и достаточно конкурентной для Украины, в том числе для наращивания экспорта электроэнергии после обновления энергосистемы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02f9U4smE1xW5JmhmX91DJ1gMSm7xJ4imNrGNidHESuMLdfbAdL9kQR4DW2JqPvXaxl&id=100003665867954

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 году в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил министр.

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, цены, экспорт, тарифы, строительство, электроэнергия, технологии, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87278)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58450)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (52785)
4
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48713)
5
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42938)
6
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (24746)
7
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (21756)
8
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (17298)
 
 
 
 