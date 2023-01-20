Украина может достигнуть 50% доли "зеленой" энергетики к 2030 году, – глава ДТЭК Тимченко в Давосе

"30 ГВт возобновляемых источников энергии позволили Украине достичь 50% доли "зеленой" энергетики. 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода", – написал глава ДТЭК в своем Twitter.
По его словам, таково видение ДТЭК энергетического сектора Украины до 2030 года.
"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – подчеркнул Тимченко.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.
По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 году в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил министр.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.