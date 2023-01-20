Украина может достигнуть 50% доли "зеленой" энергетики к 2030 году, – глава ДТЭК Тимченко в Давосе

Максим Тимченко: Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы Фото: Maxim Timchenko / Twitter

"30 ГВт возобновляемых источников энергии позволили Украине достичь 50% доли "зеленой" энергетики. 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода", – написал глава ДТЭК в своем Twitter.

По его словам, таково видение ДТЭК энергетического сектора Украины до 2030 года.

"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – подчеркнул Тимченко.