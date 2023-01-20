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Украина может достигнуть 50% доли "зеленой" энергетики к 2030 году, – глава ДТЭК Тимченко в Давосе

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Максим Тимченко: Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы
Максим Тимченко: Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы
Фото: Maxim Timchenko / Twitter

Украина имеет возможность к 2030 году увеличить долю возобновляемой энергетики до 50% в структуре генерирующих мощностей. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время круглого стола "Украина: ускорение декарбонизации в Европе" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"30 ГВт возобновляемых источников энергии позволили Украине достичь 50% доли "зеленой" энергетики. 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода", – написал глава ДТЭК в своем Twitter.

По его словам, таково видение ДТЭК энергетического сектора Украины до 2030 года.

"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – подчеркнул Тимченко.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 году в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил министр.

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: экология, энергетика, экспорт, ДТЭК, электроэнергия, инфраструктура, Максим Тимченко, зеленая энергетика, энергосистема
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