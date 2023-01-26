ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

26 января украинские АЭС снизили выработку электроэнергии из-за обстрелов – директор МАГАТЭ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У МАГАТЭ есть постоянные группы, развернутые на всех украинских атомных электростанциях, подчеркнул Гросси
У МАГАТЭ есть постоянные группы, развернутые на всех украинских атомных электростанциях, подчеркнул Гросси
Фото: EPA

Украинские атомные электростанции 26 января снизили выработку электроэнергии из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в отчете генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном 26 января.

"Сейчас у МАГАТЭ есть постоянные группы, развернутые на всех украинских атомных электростанциях и в Чернобыле. Они оказывают техническую помощь и консультации, оценивают потребности заводов и сообщают о своих выводах нам в Вене (Австрия). Их присутствие знаменует собой важную веху в наших усилиях по оказанию помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности и безопасности во время этой трагической войны", – отметил Гросси.

После обстрелов критической инфраструктуры 26 января энергетики стабилизировали ситуацию в регионах, сообщил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, по состоянию на вечер удалось вернуть тот объем генерации электричества, который был до атаки. В то же время Кудрицкий добавил, что из-за российских атак есть "значительный дефицит" в энергосистеме.

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго".

Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, энергетика, электричество, электроэнергия, АЭС, обстрелы, отчет, МАГАТЭ, инфраструктура, электростанция, Рафаэль Гросси, Владимир Кудрицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87942)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58993)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (55832)
4
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (27197)
5
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (26678)
6
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (26558)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (17968)
8
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (16709)
 
 
 
 