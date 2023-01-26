26 января украинские АЭС снизили выработку электроэнергии из-за обстрелов – директор МАГАТЭ

У МАГАТЭ есть постоянные группы, развернутые на всех украинских атомных электростанциях, подчеркнул Гросси Фото: EPA

"Сейчас у МАГАТЭ есть постоянные группы, развернутые на всех украинских атомных электростанциях и в Чернобыле. Они оказывают техническую помощь и консультации, оценивают потребности заводов и сообщают о своих выводах нам в Вене (Австрия). Их присутствие знаменует собой важную веху в наших усилиях по оказанию помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности и безопасности во время этой трагической войны", – отметил Гросси.

После обстрелов критической инфраструктуры 26 января энергетики стабилизировали ситуацию в регионах, сообщил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, по состоянию на вечер удалось вернуть тот объем генерации электричества, который был до атаки. В то же время Кудрицкий добавил, что из-за российских атак есть "значительный дефицит" в энергосистеме.