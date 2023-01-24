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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Хмельницкой АЭС начала работу миссия МАГАТЭ

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Специалисты МАГАТЭ приехали на ХАЭС
Специалисты МАГАТЭ приехали на ХАЭС
Фото: snriu.gov.ua

Постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии 23 января начала работу на Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

На станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ, и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова и генерального директора ОП "ХАЭС" Андрея Козюры.

Главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях начавшейся Россией войны, отмечается в сообщении.

На прошлой неделе такие же миссии были начаты на действующих Пивденноукраинской, Ровенской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе снятия с эксплуатации.

Контекст:

В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.

Постоянная миссия МАГАТЭ с сентября 2022 года работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.

Теги: ядерная энергетика, миссия, АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Хмельницкая АЭС
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