ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики Киевской области сделали невероятное, возвращая свет в области, и наказывать их за это – недопустимо – мэр Ирпеня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Маркушин: Штрафовать ДТЭК Киевской области это как штрафовать ребят из наших Вооруженных сил
Александр Маркушин: Штрафовать ДТЭК Киевской области – это как штрафовать ребят из наших Вооруженных сил
Фото: pravda.com.ua

После освобождения Киевской области от оккупантов энергетики ДТЭК Киевские электросети сделали невероятное, когда через полтора месяца вернули свет жителям Киевской области. Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ). Комиссия оштрафовала еще четыре облэнерго, в том числе "ДТЭК Киевские региональные электросети", за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 30 января, которое транслировалось в YouTube.

По словам мэра Ирпеня, в результате оккупации в марте в Ирпене пострадали все электросети, а 70% трансформаторов были разрушены или повреждены, из-за чего город месяц был без света. Маркушин добавил, что сразу после окончания боевых действий энергетики "ДТЭК Киевские региональные электросети" отправились вместе с саперами, чтобы оперативно чинить поврежденное оккупантами энергетическое оборудование. Мэр подчеркнул, что энергетики работали ежедневно и без выходных, благодаря чему они смогли вернуть людям свет за полтора месяца.

"Наши энергетики, нашей Киевской области, сделали невероятное, – подчеркнул Маркушин. – Штрафовать ДТЭК Киевской области – это как штрафовать ребят из наших Вооруженных сил, военнослужащих на фронте, если бы они совершили какую-то ошибку. Это невозможно, это недопустимо".

ДТЭК полностью возобновил электроснабжение в освобожденной от оккупантов Киевской области за 45 дней.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, Ирпень, электростанция, энергосистема, Александр Маркушин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Галина ГРИШИНА
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (80769)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (35871)
3
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (33258)
4
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (30290)
5
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (29419)
6
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (28772)
7
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (26545)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (21664) G
 
 
 
 