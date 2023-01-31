Энергетики Киевской области сделали невероятное, возвращая свет в области, и наказывать их за это – недопустимо – мэр Ирпеня

По словам мэра Ирпеня, в результате оккупации в марте в Ирпене пострадали все электросети, а 70% трансформаторов были разрушены или повреждены, из-за чего город месяц был без света. Маркушин добавил, что сразу после окончания боевых действий энергетики "ДТЭК Киевские региональные электросети" отправились вместе с саперами, чтобы оперативно чинить поврежденное оккупантами энергетическое оборудование. Мэр подчеркнул, что энергетики работали ежедневно и без выходных, благодаря чему они смогли вернуть людям свет за полтора месяца.
"Наши энергетики, нашей Киевской области, сделали невероятное, – подчеркнул Маркушин. – Штрафовать ДТЭК Киевской области – это как штрафовать ребят из наших Вооруженных сил, военнослужащих на фронте, если бы они совершили какую-то ошибку. Это невозможно, это недопустимо".
ДТЭК полностью возобновил электроснабжение в освобожденной от оккупантов Киевской области за 45 дней.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.