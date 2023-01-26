В Одессе восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры, ситуация после атаки РФ очень сложная – ДТЭК

"Специалисты" ДТЭК Одесские электросети" полностью восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Одессе. Они были обесточены из-за повреждений энергообъектов в результате атаки России 26 января. Однако из-за значительных разрушений объектов энергоинфраструктуры в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света. По состоянию на 15.00 специалисты ДТЭК запитали все объекты критической инфраструктуры в Одессе (больницы, котельные, насосные станции водоканала и так далее). Энергетики продолжают подключать объекты критической инфраструктуры в населенных пунктах Одесской области", – говорится в релизе.
Повреждения энергообъектов в области в результате сегодняшней атаки РФ значительные, из-за чего бытовые и юридические потребители в Одессе пока остаются без света, сказано в сообщении.
В ДТЭК добавили, что ситуация с электричеством в регионе после обстрела очень сложная, аварийные отключения действуют из-за этого и в области.
26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". В энергосистеме Украины после атаки существует значительный дефицит мощности, сообщили в компании. Наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.
Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.
В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры.