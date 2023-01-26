ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры, ситуация после атаки РФ очень сложная – ДТЭК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Одессе свет вернули в больницы, котельные, насосные станции водоканала, бытовые потребители пока остаются без электричества
В Одессе свет вернули в больницы, котельные, насосные станции водоканала, бытовые потребители пока остаются без электричества
Фото: depositphotos.com

Энергетики восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Одессе. Об этом проинформировала пресс-служба энергокомпании "ДТЭК Одесские электросети".

"Специалисты" ДТЭК Одесские электросети" полностью восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Одессе. Они были обесточены из-за повреждений энергообъектов в результате атаки России 26 января. Однако из-за значительных разрушений объектов энергоинфраструктуры в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света. По состоянию на 15.00 специалисты ДТЭК запитали все объекты критической инфраструктуры в Одессе (больницы, котельные, насосные станции водоканала и так далее). Энергетики продолжают подключать объекты критической инфраструктуры в населенных пунктах Одесской области", – говорится в релизе. 

Повреждения энергообъектов в области в результате сегодняшней атаки РФ значительные, из-за чего бытовые и юридические потребители в Одессе пока остаются без света, сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/dtekoem/posts/pfbid0n2juswSDWKpkEgoAUSACU1Z86sRd9YvsFyW35dD8sQTY8Svq1TYTdh6qcon6UYRwl

В ДТЭК добавили, что ситуация с электричеством в регионе после обстрела очень сложная, аварийные отключения действуют из-за этого и в области. 

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". В энергосистеме Украины после атаки существует значительный дефицит мощности, сообщили в компании. Наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.

Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, электричество, ДТЭК, больница, электроснабжение, инфраструктура, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (281860)
2
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (86899)
3
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (57819)
4
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (50686)
5
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48648)
6
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42884)
7
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (23684)
8
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (16326)
 
 
 
 