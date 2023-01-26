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Киев вернулся к плановым отключениям света после атаки России – КГВА

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Энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы, отметили в КГВА
Энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы, отметили в КГВА
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (иллюстративное)

Энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы после последней воздушной атаки России по Украине 26 января.

Об этом сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Столица возвращается к графикам отключений, – говорится в сообщении. – Однако ситуация до сих пор сложная. Поэтому ДТЭК призывает не включать одновременно мощные электроприборы".

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". 

Военные сбили 47 ракет из 55-ти, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

В воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. Однако в результате атаки РФ есть попадание в энергетический объект в Киевской области, проинформировали в ОВА.

В Киеве и Киевской области ДТЭК применил экстренные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" сообщили о значительном дефиците электроэнергии в энергосистеме Украины после воздушной атаки России.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, дефицит, ДТЭК, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, энергосистема
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