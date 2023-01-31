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ДТЭК обжалует наказание НКРЭКУ для энергетиков в суде

В ДТЭК подчеркнули, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом
В ДТЭК подчеркнули, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом
Фото: пресс-служба ДТЭК

ДТЭК категорически не согласен со штрафами для энергетиков и считает подобные решения несправедливыми. Об этом говорится в сообщении компании от 30 января.

"Несмотря на постоянные обстрелы, энергетики продолжают героически работать над обеспечением справедливого распределения электроэнергии и восстановления поврежденных объектов энергетики. ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о наказании энергетиков и обжалует его в суде", – сообщили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом.

После освобождения Киевской области энергетики сразу же начали восстанавливать инфраструктуру и в рекордные сроки вернули свет для 300 тысяч семей, отметили в компангии.

"Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – заявили в ДТЭК.

Контекст:

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии":

  1. "ДТЭК Киевские электросети"
  2. "Одесские электросети"
  3. "Тернопольоблэнерго"
  4. "Винницаоблэнерго"
  5. "Волыньоблэнерго"
  6. "Черновцыоблэнерго"
  7. "Львовоблэнерго"
  8. "Закарпатьеоблэнерго"
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети"
  10. "Полтаваоблэнерго".

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, ДТЭК, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, инфраструктура, энергосистема
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