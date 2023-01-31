ДТЭК обжалует наказание НКРЭКУ для энергетиков в суде

В ДТЭК подчеркнули, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом Фото: пресс-служба ДТЭК

"Несмотря на постоянные обстрелы, энергетики продолжают героически работать над обеспечением справедливого распределения электроэнергии и восстановления поврежденных объектов энергетики. ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о наказании энергетиков и обжалует его в суде", – сообщили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом.

После освобождения Киевской области энергетики сразу же начали восстанавливать инфраструктуру и в рекордные сроки вернули свет для 300 тысяч семей, отметили в компангии.

"Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – заявили в ДТЭК.