ДТЭК обжалует наказание НКРЭКУ для энергетиков в суде

"Несмотря на постоянные обстрелы, энергетики продолжают героически работать над обеспечением справедливого распределения электроэнергии и восстановления поврежденных объектов энергетики. ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о наказании энергетиков и обжалует его в суде", – сообщили в компании.
В ДТЭК подчеркнули, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом.
После освобождения Киевской области энергетики сразу же начали восстанавливать инфраструктуру и в рекордные сроки вернули свет для 300 тысяч семей, отметили в компангии.
"Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – заявили в ДТЭК.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии":
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.