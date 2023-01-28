Штрафы для облэнерго не помогут разрешить критическую ситуацию в энергосистеме – глава подкомитета Рады по энергобезопасности

"На сегодняшний день ситуация, которая сложилась в секторе электроэнергетики и вообще энергетики – она критическая, и штрафования никоим образом не помогут решить ее на будущее. Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке", – сказала она.
Гриб подчеркнула, что сейчас энергетические компании пытаются работать и оказывать услуги украинцам в условиях российской агрессии и постоянных обстрелов.
"Вы, как регулятор, приведите пример с самого начала агрессии России, когда они уже начали непосредственно вмешиваться в работу нашей энергосистемы, что именно сделал регулятор, чтобы улучшить качество предоставления услуг операторами системы распределения", – подчеркнула она.
Глава подкомитета ВР отметила, что пока не существует нормативно-правовой базы, которая обязывала бы энергетические компании разрабатывать графики отключений, а существующие графики они разрабатывали сами по собственной инициативе.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.