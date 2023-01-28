Штрафы для облэнерго не помогут разрешить критическую ситуацию в энергосистеме – глава подкомитета Рады по энергобезопасности

Виктория Гриб: Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке Фото: kritika.news

"На сегодняшний день ситуация, которая сложилась в секторе электроэнергетики и вообще энергетики – она критическая, и штрафования никоим образом не помогут решить ее на будущее. Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке", – сказала она.

Гриб подчеркнула, что сейчас энергетические компании пытаются работать и оказывать услуги украинцам в условиях российской агрессии и постоянных обстрелов.

"Вы, как регулятор, приведите пример с самого начала агрессии России, когда они уже начали непосредственно вмешиваться в работу нашей энергосистемы, что именно сделал регулятор, чтобы улучшить качество предоставления услуг операторами системы распределения", – подчеркнула она.

Глава подкомитета ВР отметила, что пока не существует нормативно-правовой базы, которая обязывала бы энергетические компании разрабатывать графики отключений, а существующие графики они разрабатывали сами по собственной инициативе.