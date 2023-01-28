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Штрафы для облэнерго не помогут разрешить критическую ситуацию в энергосистеме – глава подкомитета Рады по энергобезопасности

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Виктория Гриб: Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке
Виктория Гриб: Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке
Фото: kritika.news

Штрафуя операторов системы распределения, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме, возникшую в результате обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом заявила на открытом заседании НКРЭКУ глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб. Трансляцию ведомство вело на своем сайте.

"На сегодняшний день ситуация, которая сложилась в секторе электроэнергетики и вообще энергетики – она критическая, и штрафования никоим образом не помогут решить ее на будущее. Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке", – сказала она.

Гриб подчеркнула, что сейчас энергетические компании пытаются работать и оказывать услуги украинцам в условиях российской агрессии и постоянных обстрелов.

"Вы, как регулятор, приведите пример с самого начала агрессии России, когда они уже начали непосредственно вмешиваться в работу нашей энергосистемы, что именно сделал регулятор, чтобы улучшить качество предоставления услуг операторами системы распределения", – подчеркнула она.

Глава подкомитета ВР отметила, что пока не существует нормативно-правовой базы, которая обязывала бы энергетические компании разрабатывать графики отключений, а существующие графики они разрабатывали сами по собственной инициативе.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, штраф, НКРЭКУ, инфраструктура, энергобезопасность, электростанция, Виктория Гриб, заседание, энергосистема
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