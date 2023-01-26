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США требуют от Турции прекратить принимать американские самолеты, летящие из России – СМИ

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В феврале 2022 года США запретили России использовать самолеты американского производства
В феврале 2022 года США запретили России использовать самолеты американского производства
Фото: depositphotos.com

Американские чиновники оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать самолетами американского производства в страну и из нее. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозят тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие ограничения, если они будут обслуживать самолеты американского производства, летающие в Россию и Беларусь в нарушение экспортных правил.

Замминистра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.

Контекст:

В феврале 2022 года администрация Белого дома запретила России использовать самолеты американского производства. Любым самолетам, произведенные в США, или которые на 25% и более состоят из американских компонентов было запрещено летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.

Несмотря на это Россия продолжила использовать американские самолеты. А в середине марта президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге.

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей, отмечает Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании стали отказывать россиянам в аренде самолетов и аннулировать документы на них.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, США, Турция, самолет, штраф, запрет, лицензия, самолеты, авиакомпания, россияне
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