США требуют от Турции прекратить принимать американские самолеты, летящие из России – СМИ

В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозят тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие ограничения, если они будут обслуживать самолеты американского производства, летающие в Россию и Беларусь в нарушение экспортных правил.
Замминистра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.
В феврале 2022 года администрация Белого дома запретила России использовать самолеты американского производства. Любым самолетам, произведенные в США, или которые на 25% и более состоят из американских компонентов было запрещено летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.
Несмотря на это Россия продолжила использовать американские самолеты. А в середине марта президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге.
У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей, отмечает Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании стали отказывать россиянам в аренде самолетов и аннулировать документы на них.