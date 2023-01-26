США требуют от Турции прекратить принимать американские самолеты, летящие из России – СМИ

В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозят тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие ограничения, если они будут обслуживать самолеты американского производства, летающие в Россию и Беларусь в нарушение экспортных правил.

Замминистра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.